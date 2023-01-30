تمسك إمام عاشور لاعب الزمالك بالرحيل إلى ميتلاند الدنماركي، وذلك خلال لقاء جمعه بمرتضى منصور رئيس الزمالك عبر قناة نادي الزمالك.

وأعلن مرتضى منصور رغبته في الإبقاء على إمام عاشور، لكن اللاعب رغب في الرحيل وأعرب عن رغبته في الاحتراف للخارج.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الزمالك:"إمام عاشور عقده القديم ينتهي العام القادم، حسين لبيب لم يوثق عقده، وبالتالي يناير القادم يحق له التوقيع لأي فريق مجانا".

وأضاف:" أمير حاول معه وأنا طالبته بالبقاء وتغير عقده، فهو لاعب مميز، ولكن نفسه يحترف في أوروبا، وأنا أقول له إحنا نتمسك به وأنا رافض رحيله، ولدي عرض النادي الدنماركي من نحو أسبوع ولكن في النهاية لن يلعب مع نادي الزمالك أي لاعب رغما عنه".

وقال إمام عاشور وهو باكيا:" أنا أشكر مرتضى على الدعم، وأنا تواصلت معه بعد المباراة مباشرة لكي أتحدث معه عن العرض، وهذه الفرصة لن تأتي كثير، أنا أكيد لا أريد الرحيل لكن هذه فرصة ، وأنا تحت أمر النادي في أي وقت".