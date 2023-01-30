ارتفاع الثقة في اقتصاد منطقة اليورو لأعلى مستوياتها منذ 7 أشهر

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، اليوم الإثنين، ارتفاع الثقة في اقتصاد منطقة اليورو خلال يناير الحالي لأعلى مستوياتها منذ 7 أشهر، في ظل التحسن القوي في مختلف القطاعات باستثناء التشييد.

وقالت المفوضية الأوروبية إن مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة ارتفع خلال الشهر الحالي إلى 99.9 نقطة مقابل 97.1 نقطة خلال ديسمبر الماضي، ليواصل المؤشر ارتفاعه للشهر الثالث على التوالي، ويصل لأعلى مستوياته منذ يونيو الماضي، عندما سجل 103.1 نقطة.

وارتفع المؤشر الفرعي للثقة في قطاع التصنيع إلى 1.3 نقطة مقابل سالب 0.6 نقطة خلال الشهر السابق، وعاد المؤشر إلى أعلى من صفر لأول مرة منذ 4 شهور.

في الوقت نفسه وصل المؤشر الفرعي لقطاع الخدمات إلى 10.7 نقطة خلال الشهر الحالي وهو أعلى مستوى له منذ يونيو الماضي، مقابل 7.7 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 7.9 نقطة.

وارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال الشهر الحالي إلى سالب 20.9 نقطة مقابل سالب 22.1 نقطة خلال الشهر السابق، واستمر المؤشر في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، مع تحسن رؤية المستهلكين للموقف الاقتصادي العام.