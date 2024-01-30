المفوضية الأوروبية ترغب في خفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول 2040

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تعتقد المفوضية الأوروبية أنه يجب خفض انبعاثات الغازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 90 % بحلول 2040 ،في المكافحة ضد أزمة المناخ مقارنة بمستويات عام 1990.

وجاءت هذه النسبة من مسودة للطموحات المناخية التي تستهدفها المفوضية لعام 2040 واطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وتعتزم الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تقديم الهدف الجديد الأسبوع المقبل.

والهدف الحالي للاتحاد الأوروبي هو خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 55 % بحلول 2030 مقارنة بعام 1990، والوصول للحياد المناخي بحلول 2050. وليس هناك حاليا هدف مرحلي لعام 2040.

وتهدف الحزمة التشريعية التي يطلق عليها "فت فور 55" تحت مظلة الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي إلى ضمان تحقيق هذه الأهداف. وتتضمن الاستراتيجية إجراءات في مجالات متنوعة مثل الطاقة والنقل والصناعة والزراعة.

وكما يُرى من المسودة، تمت دراسة ثلاثة اختيارات لأهداف عام 2040. كما تم تحليل أثر خفض الانبعاثات لما يصل إلى 80 % مقارنة بعام 1990 وبنسبة 85 إلى 90 %.