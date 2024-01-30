صحة غزة: 150 كادرا طبيا و450 جريحا و3000 نازح في دائرة استهداف الاحتلال بمجمع ناصر

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن الاحتلال الاسرائيلي يشدد حصاره على مجمع ناصر الطبي للأسبوع الثاني.

وقال المتحدث باسم صحة غزة أشرف القدرة، في بيان، إن الاسرائيلي يضع 150 كادرًا طبيًا و450 جريحا و3000 نازح في دائرة الاستهداف.

وأشار إلى أن المولدات الكهربائية في مجمع ناصر الطبي ستتوقف خلال يومين نتيجة نقص الوقود.

ولفت إلى تراكم النفايات في اقسام وساحات مجمع ناصر الطبي، فيما يرفض الاحتلال السماح لنقلها للخارج.

وأفاد القدرة، بنفاد الطعام عن الطواقم والجرحى والنازحين في مجمع ناصر الطبي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت صحة غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 26 ألفًا و751 شهيدًا، و65 ألفًا و636 جريحًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال بيان صادر عن صحة غزة، إن جيش الاحتلال ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 114 شهيدًا و249 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار البيان، إلى أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.