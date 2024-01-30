أمريكا: لا طرف بمقدوره توفير المساعدات في غزة مثل وكالة الأونروا

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، مساء اليوم الثلاثاء، ما قالته وزارة الخارجية الأمريكية حول أنه "لا يوجد طرف بمقدوره توفير المساعدات في غزة بقدر ما تفعل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)"، مؤكدة: "نريد أن يستمر هذا العمل".

وكانت منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لين هاستينجز، قد قالت أمام مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل مكان الأونروا، ومن الضروري أن نقر بالدور المحوري الذي تلعبه الأونروا في تسليم المساعدات في غزة.

وحتى اليوم الثلاثاء، علّقت 12 دولة تمويلها للوكالة الأممية "مؤقتا"، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 موظفا من "أونروا" في الهجوم الذي شنته حركة "حماس" في 7 أكتوبر.

وهذه الدول هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا واليابان والنمسا.

ودعت منظمة العفو الدولية، الدول التي قررت تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، للتراجع عن هذا "القرار الظالم".

وقالت المنظمة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن قرار تلك الدول تعليق تمويل الأونروا، سيكون "ضربة مدمرة" لأكثر من مليوني لاجئ في قطاع غزة المحتل، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.