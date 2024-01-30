محمد صلاح يخطط للعودة أمام تشيلسي

يخطط محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، للحاق بمباراة تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، حسبما أفاد تقرير صحفي.

تعرض محمد صلاح لإصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار، غادر على أثرها البطولة متوجها إلى إنجلترا للخضوع لبرنامج خاص من أجل التعافي من الإصابة.

وودع منتخب مصر منافسات كأس أمم أفريقيا 2023 من الدور ثمن النهائي بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الجزاء الترجيحية 8-7 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليستمر صلاح في إنجلترا بعد خروج الفراعنة.

وفقا لصحيفة "ستاندرد" البريطانية، يركز محمد صلاح بعد خروج منتخب مصر من كأس أمم أفريقيا على أن يكون جاهزا للمشاركة في مباراة تشيلسي، فى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، يوم 25 فبراير المقبل.

أوضحت الصحيفة أن محمد صلاح يتعافى من إصابة في أوتار الركبة، وسيكون تركيزه الكامل الآن على ليفربول والعودة إلى اللعب مع الريدز في أقرب وقت ممكن.

ونجح ليفربول فى التأهل لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية، على حساب فريق فولهام، فى نصف النهائي، بنتيجة 3 - 2، فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويلاقي ليفربول نظيره تشيلسي، غدا الأربعاء، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة.