هنية يستعرض شروط حماس للإفراج عن الأسرى

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن الحركة تسلمت مقترحًا في أعقاب الاجتماع الذي عقد في باريس وما شهده من أفكار حول وقف العدوان والإفراج عن الأسرى.



وأضاف في بيان صادر عن حركة حماس، أن الحركة تسلمت المقترح الذي تم تداوله في الاجتماع وأنها بصدد دراسته وتقديم ردها عليه.



وأشار إلى أن رد الحركة سيكون على قاعدة أن الأولوية هي لوقف العدوان الغاشم على غزة وانسحاب قوات الاحتلال كليا إلى خارج القطاع.



ونوه بأن الحركة منفتحة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار جدية وعملية شريطة أن تفضي إلى وقف شامل للعدوان وتأمين عملية الإيواء للفلسطينيين الذين أجبروا على النزوح بفعل إجراءات الاحتلال ومن دمرت مساكنهم.



ولفت إلى أن الشروط أيضًا تشمل إعادة الإعمار ورفع الحصار وإنجاز عملية تبادل جدية للأسرى تضمن حرية الأسرى الفلسطينيين وتنهي معاناتهم.