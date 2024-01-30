إزالة 76 حالة خلال 3 أيام من الموجة الـ2دإزالة التعديات ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات التي بدأت "السبت الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كل صور التعديات.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي، الذي يعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وصل إلى 76 حالة تعد (62 على أراضي أملاك الدولة + و14 على أرض زراعية خاصة)، وذلك منذ انطلاق المرحلة الأولى يوم السبت 27 يناير الجاري، وحتى الإثنين 29 من نفس الشهر.

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر "يناير ، فبراير، مارس، أبريل"، وبدأت في الـ 27 يناير الجاري "بالمرحلة الأولى" وتستمر حتى16 فبراير المقبل، ،تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.