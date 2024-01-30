حزب الله العراقي يعلق عملياته ضد القوات الأمريكية

أعلنت كتائب "حزب الله" في العراق، مساء اليوم الثلاثاء، تعليق عملياتها ضد القوات الأمريكية.

وذكر حزب الله العراقي، في بيان، أن "كتائب حزب الله، اتخذت قرارها بدعم أهلنا المظلومين في غزة بإرادتها، ودون أي تدخل من الآخرين"، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف: "إخوتنا في إيران لا يعلمون كيفية عملنا، وكثيراً ما كانوا يعترضون على الضغط والتصعيد ضد قوات الاحتلال الأمريكي في العراق وسوريا"، على حد تعبيره.

وتابع: "التزاما منا بأداء تكليفنا الإنساني والعقائدي، فقد عملنا بحكمة وتدّبر ومراعاة الموازين الشرعية والأخلاقية بشكل دقيق في أشد الظروف وأقساها، ونعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية على قوات الاحتلال".

وأكد حزب الله العراقي أن ذلك القرار "دفعا لإحراج الحكومة العراقية"، مضيفاً: "سنبقى ندافع عن أهلنا في غزة بطرق أخرى، ونوصي كتائب حزب الله الأحرار بالدفاع السلبي (مؤقتاً)، إن حصل أي عمل أمريكي عدائي تجاههم".