الركراكي يجري تعديلات على تشكيلة المغرب ضد جنوب أفريقيا

ينتظر عشاق الكرة الأفريقية مواجهة من العيار الثقيل بين منتخب المغرب «أسود الأطلس»، وجنوب أفريقيا «بافانا بافانا» والمقررة في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء ضمن دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار.

وينتظر أن يشهد التشكيل المتوقع للمغرب أمام جنوب أفريقيا تغييرات مهمة بالمقارنة مع آخر مباراة خاضها «أسود الأطلس» أمام زامبيا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، والتي عرفت غياب عدد من الأسماء بحكم أن منتخب المغرب كان قد ضمن تأهله مسبقًا.

ويحمل منتخب المغرب آمال الكرة العربية في النسخة الـ34 من «الكان»، التي تحتضنها كوت ديفوار، عندما يلاقي مساء اليوم الثلاثاء، منتخب جنوب أفريقيا في مباراة منتظرة ضمن ثمن نهائي البطولة، بينما غادرت جميع المنتخبات العربية وآخرها موريتانيا مساء الإثنين على يد الرأس الأخضر.

التشكيل المتوقع للمغرب أمام جنوب أفريقيا سيشهد أيضًا غياب سفيان بوفال نجم الريان القطري، بعد تعرضه لإصابة عضلية أنهت مشاركته في كأس أفريقيا كما أشار لذلك وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة.

كما يُنتظر أن يغيب حكيم زياش نجم غلطة سراي التركي بنسبة كبيرة، بحكم أنه لم يتدرب بشكل طبيعي في الحصة التدريبية الأخيرة، ولم يشارك في التدريبات منذ مواجهة زامبيا الماضية بسبب الإصابة التي يُعاني منها، غير أن وليد الركراكي قد يجازف به في حال احتاج إلى خدماته.

في المقابل ينتظر أن يشهد التشكيل المتوقع للمغرب أمام جنوب أفريقيا عودة القائد رومان سايس، بعد غيابه عن المباراة الماضية، بعدما فضل المدير الفني إراحته في ذلك اللقاء والدفع بالمخضرم يونس عبدالحميد مكانه، كما سيعود سليم أملاح لوسط ميدان منتخب المغرب بعد أن غاب عن اللقاء الأخير.

وينتظر أن يدفع وليد الركراكي مدرب المغرب المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: أشرف حكيمي- رومان غانم سايس- نايف أكرد- يحيى عطية الله.

في خط الوسط: سفيان أمرابط- سليم أملاح- عز الدين أوناحي.

في خط الهجوم: يوسف النصيري- عبدالصمد الزلزولي أو أمين عدلي (لتعويض سفيان بوفال)- أمين حارث.