• كيلو «الفاخر» يسجل 40 جنيها.. ورئيس الشعبة يحدد السعر العادل عند 31

• شحاتة: توافر المعروض ساهم في هدوء الأسعار رغم الاستعدادات لشهر رمضان

شهدت أسعار الأرز انخفاضات متتالية بالسوق المحلية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، بنسبة وصلت إلى 14%، فيما استقرت أسعار التجزئة للمستهلك عند مستوياتها المرتفعة، والتي تصل إلى 40 جنيها للكيلو المعبأ عريض الحبة، وفق مصدرين بالقطاع تحدثا لـ«الشروق».

وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن سعر الأرز الأبيض عريض الحبة الفاخر، من المفترض ألا يتجاوز سعره للمستهلك النهائي 31 جنيها، فيما حدد سعرا استراتيجيا لكيلو الأرز البلدي (رفيع الحبة) عند 29 جنيها للكيلو.

وبحسب شحاتة، فإن أسعار الأرز الأبيض "رفيع الحبة" (الجملة) تراجعت لتتراوح بين 23.750 و25.500 جنيه للطن، مقارنة بـ27500 جنيه للطن، في بداية الشهر الجاري، فيما هبط "عريض الحبة" مسجلا 27.5 ألف جنيه للطن، مقارنة بمستويات تجاوزت الـ31.5 ألف جنيه.

وهبط سعر الأرز الشعير "رفيع الحبة" بالأسواق المحلية مسجلا 15.5 ألف جنيه للطن، بدلا من 17.5 ألف جنيه، كما تراجع سعر "عريض الحبة" مسجلا 17 ألف جنيه للطن، مقابل 18.5 ألف جنيه، وفق شحاتة.

والأرز الشعير هو المرحلة الأولى من الأرز قبل أن يدخل المضارب، ويخرج منه الأرز الأبيض جاهزا للاستهلاك، ويفقد الأرز الشعير نحو 50% من حجمه في مرحلة التبييض، فعلى سبيل المثال فإن الطن الواحد من شعير الأرز ينتج 500 كيلو تقريبا أرزا أبيض.

وأضاف شحاتة أن وفرة المعروض من سلعة الأرز ساهمت في تراجع الأسعار رغم الاستعدادات الحالية لشهر رمضان المبارك والتي تشهد استهلاكا كبيرا من السلعة، لافتا إلى أن الإنتاج المحلي من الأرز الشعير خلال موسم الحصاد المنقضي في شهر مايو الماضي بلغ 6.5 مليون طن، ما ينتج عنه حوالي 4.3 مليون طن أرز أبيض.

وبحسب شحاتة، فإن الاستهلاك المحلي من الأرز الأبيض يُقدر بـ3.6 مليون طن سنويا، لافتا إلى أن المعروض الحالي يكفي احتياجات المستهلكين لمدة تزيد على عام كامل تقريبا.

ورغم انخفاض أسعار الأرز على مستوى المضارب وتجار الجملة، لم تتراجع الأسعار للمستهلك النهائي، بحسب جولة ميدانية قامت بها الـ«الشروق» في بعض أسواق القاهرة والقليوبية.

وسجل سعر كيلو الأرز (عريض الحبة) المعبأ 40 جنيها بالأسواق المحلية، مقارنة بسعره العادل الذي حدده رئيس الشعبة عند 31 جنيها، فيما تراوح سعر الكيلو من الأرز (رفيع الحبة) بين 25 و30 جنيها.

يقول إسلام متولي، صاحب إحدى السلاسل التجارية بمحافظة القليوبية، إن التجار مازال لديهم بضاعة تم شراؤها بالأسعار القديمة المرتفعة، لافتا إلى أنه بمجرد الانتهاء من بيعها سيتم تخفيض الأسعار تدريجيا إذا استمر الهبوط الحاصل في أسعار الجملة.

وأضاف متولي لـ«الشروق» أن التجار عانوا من ركود شديد في نهاية العام الماضي، لذلك فإن هناك كميات كبيرة من البضائع الراكدة لم تُبع حتى الآن، كما لفت إلى أن التجار قد يتجهوا إلى إرجاء الاستجابة لهبوط أسعار الجملة تعويضا للخسائر المالية التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية، بسبب الركود، وارتفاع تكاليفهم الثابتة.