السفير حسام زكي يبحث في العراق التحضيرات للقمة العربية المقبلة

بتكليف من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ترأس السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة لجنة رفيعة المستوى توجهت إلى بغداد للتواصل مع اللجنة العراقية المكلفة بالإعداد للقمة العربية المقبلة.

وأوضح السفير حسام زكي، في تصريحات لقناة العراقية الإخبارية، على هامش الزيارة، أن اللجنة التقت رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، فضلا عن عدد من كبار المسئولين في رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية العراقية للوقوف على استعدادات العراق لاستضافة القمة العربية المقبلة.

وأشار إلى إنجاز الكثير من الاستعدادات بالفعل ولا يزال هناك الكثير ليتم إنجازه حتى موعد انعقاد القمة العربية، مؤكدا أن اللجنة تبادلت التعليقات والنصائح مع اللجنة العراقية وذلك من واقع تجارب الأمانة العامة للجامعة في إعداد القمم العربية.



وقال السفير حسام زكي، إن اليوم كان مثمر وإيجابي، حيث شهد أيضا حديثا حول أبرز الموضوعات المقرر مناقشتها ضمن جدول أعمال القمة العربية، في ضوء التطورات التي تشهدها أهم القضايا العربية وأبرزها القضية الفلسطينية.

وأعرب الأمين العام المساعد عن توقعاته أن تشهد القمة العربية في بغداد مستوى حضور مميز، مشيرا إلى الزخم العربي الذي تشهده بغداد خلال استضافاتها لاجتماعات وزراء الشباب والرياضة العرب، وكذلك وزراء السياحة العرب.

وحول مشاركة سوريا في أعمال القمة العربية في بغداد، قال السفير حسام زكي إنه لا يرى أي مانع لمشاركتها، لافتا إلى عودة سوريا للجامعة العربية منذ عامين.

وأضاف زكي: "القمم العربية هي قمم جامعة، لذلك دعونا لا نستبق الأحداث، لنرى كيف تتطور الأمور في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة".