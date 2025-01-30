ارتفاع سهم ميتا وتراجع مايكروسوفت مع ارتفاع أغلب الأسهم الأمريكية

ارتفع سهم شركة ميتا بلاتفورمس وأغلب الأسهم الأمريكية الأخرى في تعاملات، اليوم الخميس، بعد سلسلة إعلانات أرباح الشركات المهمة في الولايات المتحدة، في حين تراجع سهما نفيديا ومايكروسوفت، بسبب استمرار مخاوف المستثمرين من تداعيات المنافسة الصينية للشركات الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وارتفع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 1ر0% في تعاملات ظهيرة اليوم، حيث ارتفعت 4 من كل 5 أسهم مسجلة على المؤشر. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بمقدار 57 نقطة أي بنسبة 1ر0% بحلول الساعة الحادية عشرة و25 دقيقة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي. في المقابل تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 3ر0%.

كان سهم ميتا واحدا من أقوى الأسهم التي دفعت المؤشرات إلى الارتفاع اليوم بعد ارتفاعه بنسبة 5ر1%. وأعلنت الشركة المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام أرباحا افضل من التوقعات خلال الربع الأخير من العام الماضي. كما أكد رئيسها التنفيذي مارك تسوكربيرج اعتزامها استثمار ما يصل إلى 25 مليار دولار في مجال الذكاء الاصطناعي.

وخفف إعلان تسوكربيرج بعض المخاوف التي أثارتها شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة الصينية ديب سيك في مستهل الأسبوع الحالي عندما طورت نموذج لغة كبير للذكاء الاصطناعي يستطيع منافسة أفضل النماجذ المناظرة في العالم دون الحاجة إلى استخدم أحدث الرقائق الإلكترونية ولا كميات ضخمة منها وهو ما جعل تكلفته زهيدة مقارنة بما تنفقه الشركات الأمريكية الكبرى في هذا المجال مثل أوبن أيه.آي.

وكان سهم مايكروسوفت الوحيد بين الأسهم الكبرى المدرجة على مؤشر إس أند بي 500 الذي سجل تراجعا، حيث انخفض بنسبة 2ر6% خلال تعاملات الظهيرة. ورغم أن الشركة حققت أرباحا أعلى من التوقعات خلال الربع الأخير، فإن تركيز المستثمرين اتجه نحو النمو الأقل من المتوقع لقطاع الحوسبة السحابية لديها والذي يعتبر محور جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي.

من ناحيته قال ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت إن "ديب سيك حققت بعض الابتكارات الحقيقية"، ومن الجيد تحقيق تقدم على مستوى زيادة الكفاءة وتقليل التكلفة في تطوير الذكاء الاصطناعي لأن هذا يعني "أن الناس تستطيع استخدام المزيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنتاج المزيد من التطبيقات".