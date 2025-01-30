أول تعليق رسمي من السويد على مقتل حارق القرآن

أصدرت السويد أول تعليق رسمي على مقتل حارق القرآن قبل صدور حكم في وقائع حرقه نسخة من المصحف.

وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون إن قوة أجنبية تقف وراء مقتل اللاجئ العراقي سلوان موميكا، أمس الأربعاء، في وقت كان يفترض أن يمثل أمام القضاء على خلفية الجدل الذي أثاره عام 2023 عندما أحرق نسخا من القرآن مما تسبب في موجة احتجاجات وإدانات في دول إسلامية عديدة حول العالم.

وقال كريسترشون، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "أستطيع أن أطمئنكم بأن أجهزة الأمن معنية بقوة لأن من الواضح أن هناك خطرا بارتباط ما حدث بقوة أجنبية"، بحسب ما نقلته قناة الحرة الأمريكية.

وأدانت نائبة رئيس الوزراء إيبا بوش جريمة القتل، قائلة خلال منشور عبر منصة "إكس"، إنه "تهديد لديمقراطيتنا الحرة. يتعين مواجهته بكل قوة مجتمعنا".

وقال جهاز الأمن السويدي لوكالة "رويترز" للأنباء إنه يقيم التأثير المحتمل لقتل موميكا "على الأمن السويدي".

وقالت الشرطة إن المدعي العام أمر بحبس خمسة أشخاص دون أن تحدد إذا كان الجاني من بينهم.

وأحرق موميكا، نسخا من المصحف إما في أماكن عامة أو في بث عبر وسائل التواصل الاجتماعي عام 2023.

ورفعت السويد في عام 2023 حالة التأهب للإرهاب إلى ثاني أعلى مستوى وحذرت من تهديدات تتربص بالسويديين في الداخل والخارج بعد حرق نسخ من المصحف في وقائع نفذ موميكا معظمها أثارت غضب المسلمين وتهديدات من جهاديين.

ونددت الحكومة السويدية بوقائع حرق المصحف في عام 2023، بعد أن اعتبرتها في البداية شكلا من حرية التعبير التي يحميها القانون.