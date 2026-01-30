سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تقام اليوم الجمعة 30 يناير 2026 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة الهلال السوداني ضد صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا، والخلود ضد النصر فى الدوري السعودي.

ويقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني ضد صن داونز .. الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

إسبانيول ضد الافيس .. الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

لانس ضد لوهافر.. الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

كولن ضد ولفسبورج .. الساعة 9:30 مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

لاتسيو ضد جنوي .. الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD.

مواعيد مباريات الدوري القطري

الشمال ضد السيلية .. الساعة 4:45 مساء على قناة الكأس القطرية.

الدحيل ضد الريان .. الساعة 6:45 مساء على قناة الكأس القطرية.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

التعاون ضد الخلود .. الساعة 3:50 عصرا على قناة ثمانية.

نيوم ضد ضمك .. الساعة 5:50 مساء على قناة ثمانية.

الخلود ضد النصر .. الساعة 7:30 مساء على قناة ثمانية.