رئيسة فنزويلا المؤقتة توقع على إصلاح شامل لقطاع النفط

وقعت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريجيز يوم الخميس قانونا يفتح قطاع النفط في البلاد أمام الخصخصة، في تراجع عن أحد المبادئ الأساسية للحركة الاشتراكية المعلنة ذاتيا والتي حكمت البلاد لأكثر من عقدين.

ووافق المشرعون في الجمعية الوطنية بالبلاد على إصلاح قانون صناعة الطاقة في وقت سابق من يوم الخميس، وذلك بعد أقل من شهر من عملية القبض الجريئة على الرئيس آنذاك نيكولاس مادورو في هجوم عسكري أمريكي في العاصمة الفنزويلية. ثم وقعت رودريجيز على الإصلاح ليصبح قانوناً أمام مجموعة كبيرة من عمال النفط الحكوميين ومؤيدي الحكومة.

وبينما كان يجري تمرير مشروع القانون، بدأت وزارة الخزانة الأمريكية رسميا في تخفيف العقوبات على النفط الفنزويلي التي شلت الصناعة سابقا، ووسعت قدرة شركات الطاقة الأمريكية على العمل في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، في خطوة أولى ضمن الخطط التي حددها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في اليوم السابق. وتمهد التحركات التي اتخذتها الحكومتان يوم الخميس الطريق لتحول جيوسياسي واقتصادي جذري آخر في فنزويلا.