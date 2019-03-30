العاهل المغربي: زيارة بابا الفاتيكان حدث استثنائي

وصف العاهل المغربي، محمد السادس، زيارة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، للمملكة المغربية بالحدث الاستثنائي.

وقال العاهل المغربي اليوم السبت في كلمة له بساحة مسجد حسان بالرباط، حيث جرى الاستقبال الرسمي للبابا فرنسيس، إن المغرب يعرف اليوم حدثا استثنائيا يتجلى في زيارة قداسة البابا فرنسيس التي تذكرنا بالزيارة التاريخية التي سبق أن قام بها بابا الفاتيكان يوحنا الثاني إلى المغرب منذ حوالي 34 سنة مضت.

كما أوضح العاهل المغربي أن الزيارة تندرج في إطار تعزيز العلاقات المتجذرة والرمزية العميقة بين إمارة المغرب والفاتيكان وأن لهذا الحدث رهان حضاري، مشيرا إلى أن مكان الاستقبال (ساحة ضريح محمد الخامس) له أكثر من معنى لأنه موقع تاريخي يجمع بين معاني الانفتاح على الآخر وضمان التوازن والانسجام، وصلة وصل روحية ومعمارية بين إفريقيا وأوروبا.

وألمح العاهل المغربي إلى كون زيارة البابا فرانسيس تتزامن مع حدث الإسراء والمعراج الذي له أكثر من دلالة أهمها إرسال النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من المسلمين إلى ملك الحبشة النجاشي، واليوم، يضيف ملك المغرب "نخلد الاعتراف المتبادل من أجل مستقبل الأجيال القادمة".