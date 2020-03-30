ولي عهد أبوظبي يثمن رسالة الأزهر حول جهود احتواء «كورونا»

أشاد ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، برسالة شيخ الأزهر الشريف، أحمد الطيب، للعالم بشأن جهود احتواء فيروس كورونا ودعوته للتضامن والتعاون، والتي وجهها أمس الأحد.

وقال الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة عبر موقع «تويتر»: «أكدت لفضيلته خلال اتصال هاتفي استعداد الإمارات الدائم لمد يد العون، والمساعدة والعمل مع الجميع في سبيل خروج العالم من دوامة هذا الفيروس وتداعياته على الدول والمجتمعات».

وكان شيخ الأزهر، لفت في رسالة تلفزيونية إلى العالم أجمع، أمس، إلى أن اختلاق الشائعات وترويجها وإفقاد الناس الثقة في إجراءات الدولة حرام شرعا، مؤكدًا خلالها على ضرورة تحمل الجميع المسؤولية في مكافحة فيروس كورونا وحماية الإنسانية من أخطاره .

يُذكر أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أجرى أمس مباحثات هاتفية مع بابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرانسيس، قائلاً في تغريدة عبر موقع «تويتر»: «بحثت هاتفيًا مع قداسة بابا الكنيسة الكاثوليكية، تجسيد مبادئ "وثيقة الأخوة الإنسانية" على أرض الواقع، وتطورات انتشار فيروس كورونا وأهمية التضامن العالمي في مكافحته».