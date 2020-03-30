كوريا الجنوبية: تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا و78 إصابة

أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 9 آلاف و 661 حالة.

وذكر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين، أنه تم تأكيد 78 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، من بينها 31 حالة تم اكتشافها في العاصمة سيئول وضواحيها، وكذا 13 حالة أثناء إجراءات الحجر الصحي على القادمين إلى الدولة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 158 بزيادة 6 حالات عن العدد المسجل يوم أمس.

وأشار المركز إلى أن عدد المتعافين بلغ 5 آلاف و228 حالة بزيادة 195 شخصا عن اليوم السابق، وارتفعت نسبة الشفاء إلى 54.1%.