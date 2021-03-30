قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إننا نعتزم زراعة مليون ونصف المليون فدان خلال عامين في إطار مشروع الدلتا الجديدة، لافتا إلى أن كافة البييانات المتعلقة بذلك المشروع تتوفر على الموقع الرسمي للرئاسة على شبكة الإنترنت.

وأضاف أن مشروعات الصوب الزراعية التي ننفذها تستهدف توفير الاحتياجات المحلية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي لصالح الناس في مصر وسيتم تصدير الفائض لو أتيحت الفرصة.

وقال: "بخصوص إنتاج الصوب للخضروات في مصر، إننا نتحدث عن 100 ألف طن أي ما يعادل 100 مليون كيلو، وهذا فقط ما تم تشغيله وليس جميع الصوب، نحن نستهدف بذلك صالح الناس في مصر، ولو هناك فرصة للتصدير سنفعل ذلك، وهو ما وفر شكلا من أشكال الاستقرار".

وأضاف الرئيس أن المياه الخاصة بنا والتي تخضع لمعالجة ثلاثية متطورة تجعلها صالحة للمعايير العالمية الصحية للاستخدام في الزراعة تستخدم في ري المليون ونصف المليون فدان، مؤكدا أننا لم نحصل على مياه من أحد ولكننا أخذنا المياه الخاصة بنا التي كانت تستخدم مرتين أو ثلاث".

واستطرد الرئيس قائلا "إحنا نفذنا ذلك في 3 مناطق، المنطقة الاولى في محطة المحسمة لمعالجة المياه بالإسماعيلية بطاقة مليون متر مكعب وتزرع حوالي 50 ألف فدان شرق القناة، لافتا إلى أن المياه لم نكن نستفيد منها، وكانت تلقى في بحيرة التمساح وتسبب تلوثا، مشيرا إلى أن ذلك المشروع ركز على استغلال تلك المياه من خلال تمريرها بسحارات تحت القنال وتوصيلها لمحطة المعالجة.

وتابع "سنفتتح أيضا وفي نفس الوقت خلال شهر يونيو المقبل، محطة بحر البقر لتوفير 5.6 مليون متر مكعب في اليوم"، لافتا إلى أن هذه المياه كانت عبارة عن مياه صرف زراعي وصناعي وصحي يتم التخلص منها في المنزلة، مشيرا إلى أنه سيتم نقلها شرق القناة أيضا عن طريق سحارات، لمعالجتها بمحطة بحر البقر، وهو ما نعمل عليه منذ سنتين لزراعة حوالي 500 ألف فدان شرق القناة.

وردا على سؤال حول توسعة مدخل قناة السويس وتعميق القناة بشكل أكبر للتماشي مع الأجيال الجديدة من السفن العملاقة، قال الرئيس السيسى أنه تحدث مع السيد رئيس الهيئة، بشأن جدوي توسعة الجانب الجنوبي والبدء فى تنفيذ اجراءات اصلاحية جديدة ولكن ليس بسبب الموقف الاستثنائى الذى حدث للقناة.

وأضاف "ممكن نبدأ إجراءات إصلاحية جديدة الأن ولكن ليست للموقف الاستثنائي الذي حدث، ففعلا كانت القناة الجديدة يحدث بها أعطال أثناء المرور، لذلك نفذنا قناتين، عندما يحدث في إحداهما عطل نقوم بعمل مناورة في القناة الثانية، وذلك كان أحد أهداف القناة الجديدة التي افتتحناها في عام 2015".

وأضاف السيسي "فيما يخص استعدادنا لتلبية التطوير والإجراءات التي تتم لحركة التجارة في العالم، وما قمنا بتنفيذه بالفعل علي أرض الواقع، لدينا ميناءين جاهزين للافتتاح خلال شهرين، الأول في برنيس على البحر الأحمر، أمام أشقائنا في ميناء جدة، برصيف 1600 متر".

وتابع "كما نقوم أيضا بتنفيذ مشروع "ميناء السخنة" في العين السخنة المقرر انتهاؤه خلال سنتين، وسيكون هذا الميناء الأكبر على البحر الأحمر".

وأكمل: "افتتحنا في وقت سابق، ميناء شرق بورسعيد الذي يبلغ طول أرصفته 6 كم، ويخدم الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، كما سنقوم بافتتاح ميناء جرجوب خلال شهرين على البحر المتوسط، والذي يبعد عن الحدود الليبية حوالي 200 كم، وأرصفته حوالي 1600 متر، بعمق 18 مترا".

وقال السيسي: "في نفس الوقت نقوم بتطوير مواني دمياط، والاسكندرية، وأبو قير، وتزويدها بأحدث الأنظمة والمستويات المتقدمة، منوها بأن ميناء أبو قير سيصبح من أكبر المواني الذي يستقبل حتى غاطس 22 مترا في السفن لديه".

وأضاف: "لدينا أيضا مشروع القطار السريع الذي تصل سرعته إلى 200 كم/ ساعة وسيمكنه التحرك من ميناء السخنة حتى العلمين أو الاسكندرية أو جرجوب خلال 4 ساعات فقط، وبذلك نكون ربطنا البحر المتوسط بالبحر الأحمر، بشبكة موانئ بها شبكة ربط سكة حديد حديثة ومتقدمة".

وقال الرئيس السيسي: "هناك مناطق نعمل فيها ونرفع من قدراتها ولا نتحدث عنها كثيرا؛ على غرار ميناء العريش، مشيرا إلى أنه خلال العام ونصف العام سنكون قد انتهينا من المشروع الذي نعمل فيه منذ فترة طويلة، تابعا: "ولكن الأحداث الموجودة في شمال سيناء دائما يكون لها تأثير على الجدول الزمني للمشروعات التى نقوم بها هناك، وميناء العريش جاهز الآن بطاقة معينة.. لافتا إلى أننا نقوم بتنفيذ تلك المشروعات لصالح بلدنا وتعزيز قدرتها في حركة التجارة الداخلية.

وقال "أريد أن أقول إننا ننفذ ذلك من أجل صالح بلدنا، ونعزز قدرتها في حركة التجارة الداخلية، واحنا عملنا وهناك مشروعات كثيرة هنفتتحها".

وتابع "إن القطار المكهرب الذي كان سيستغرق تشييده في أي مكان آخر فترة زمنية من 10 إلى 15 سنة، سيتم تنفيذه خلال عامين في مصر"، معربا عن تقديره للمصريين والمشروعات التي يتم تنفيذها بشركات وعمالة ومهندسين مصريين.

وفيما يخص بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس، قال الرئيس السيسي إنه يرغب في تنفيذ كافة المشروعات بأفضل مستوى ممكن وفي أسرع وقت وبأقل تكلفة.. وقد يكون ذلك جيدا بالنسبة للتطور الطبيعي للهيئة الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع كان قد بدأ من 20 سنة إلا أنه لم يحدث تطور حقيقي، وتابع "عايزين 100 ألف مشروع في مصر.. إحنا 100 مليون وعايزين الناس كلها تشتغل".