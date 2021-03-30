مقتل مهاجرة من السلفادرو على أيدي عناصر من الشرطة في المكسيك

قتلت مهاجرة من السلفادور على أيدي أربعة من عناصر الشرطة على ساحل البحر الكاريبي بالمكسيك، في عمل يذكر بوفاة جورج فلويد في الولايات المتحدة العام الماضي.

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن المهاجرة / 36 عاما / قتلت في بلدة تولوم السياحية في شبه جزيرة يوكاتان بعد أن كبّل عناصر الشرطة يديها معا وقام أحدهم بتقييدها.

وفي مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، شوهدت شرطية جاثية على ظهر المرأة في وقت ما. وشوهدت جثتها في وقت لاحق على ظهر شاحنة صغيرة.

وقال المدعي العام لولاية كوينتانا رو المكسيكية يوم الاثنين إن الشرطيين الأربعة المتورطين استخدموا القوة غير المتناسبة عندما تم اعتقال المرأة، وتم اعتقالهم للاشتباه في ارتكابهم جريمة قتل امرأة أو قتل على أساس الجنس.

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن تلك المرأة "عوملت بوحشية وقتلت".

وطالب رئيس السلفادور، نجيب أبو كيلة، بمعاقبة المسؤولين بشدة.