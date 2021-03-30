السكة الحديد تجري تعديلًا على مواعيد بعض القطارات في شهر رمضان

كشفت مصادر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر عن أن الهيئة أدخلت تعديلًا في مواعيد القطارات المقرر تشغيلها خلال شهر رمضان المقبل، بأن أخرت قيام بعض القطارات المقرر قيام رحلتها قبيل الإفطار إلى ما يقارب 45 دقيقة.

ولفتت المصادر لـ"الشروق"، إلى أن التعديلات التي أدخلتها الهيئة في المواعيد تتضمن أغلبها قطارات الإسكندرية والوجه البحري، نظرًا لطول مسافة رحلة قطارات الوجه القبلي التي حتمًا ستتعارض مع الإفطار أو السحور، مشيرًا إلى أن الهيئة وفرت وجبات إفطار للعاملين الذين تضطرهم ظروف العمل إلى الإفطار أثناء رحلة القطار.

وأردفت بأن الهيئة رفعت حالة الطوارئ خاصة فيما يتعلق بفرق الصيانة وتوزيع المعدات على محطات متفرقة لسرعة التدخل لمواجهة أي أعطال قد تؤثر على مسير القطارات أو انتظام مواعيد الرحلات.