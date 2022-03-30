تقرير: بينيت يعلق وساطته في الأزمة الأوكرانية بسبب موجة الهجمات بإسرائيل

نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن مصدر دبلوماسي وصفته بأنه رفيع المستوى أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت علق جهوده للوساطة بين أوكرانيا وروسيا.

وأرجع المصدر تعليق الجهود إلى "موجة الهجمات الإرهابية التي تشهدها إسرائيل".

وكانت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية أفادت مؤخرا بأن بينيت يستعد للذهاب إلى العاصمة الأوكرانية كييف للمساعدة في جهود الوساطة، بعد تلقيه دعوة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي وقت سابق، سافر بينيت إلى موسكو، حيث التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمدة ثلاث ساعات في الكرملين.

وتجدر الإشارة إلى أن بينيت على اتصال منتظم مع كل من زيلينسكي وبوتين.