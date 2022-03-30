ضبط عامل تسبب في وفاة مسن بأزمة قلبية في الزيتون

ألقت الأجهزة الأمنية فى القاهرة، اليوم الأربعاء، القبض على عامل تسبب فى وفاة مسن بأزمة قلبية أثناء مشاجرة بمنطقة الزيتون.

تلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة الزيتون، بوصول مسن جثة هامدة إثر إصابته بأزمة قلبية، وكشفت التحريات أن مشادة كلامية بين المتوفى وأحد جيرانه بسبب خلافات الجيرة، تطورت لمشاجرة مما أسفر عن إصابته بأزمة قلبية ووفاته، وقام الأهالى بنقله للمستشفى لكنه توفى.

بإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وصرحت النيابة بدفن جثة المتوفى وتسليهما لذويه بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية، كما أنها تواصل التحقيق مع المتسبب فى المشاجرة والاستماع إلى شهود الواقعة.