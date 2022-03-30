رائد فضاء أمريكي ينطلق في رحلة العودة إلى الأرض على متن كبسولة فضاء روسية

انطلق رائد فضاء أمريكي من محطة الفضاء الدولية في رحلة العودة إلى الأرض اليوم الأربعاء، على متن مركبة فضائية روسية مع رائدي فضاء روسيين.

وأظهرت لقطات حية بثتها وكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا) انطلاق رائد الفضاء الأمريكي "مارك فاندي هي" ورائدي الفضاء أنطون شكابليروف وبيوتر دوبروف من محطة الفضاء الدولية في كبسولة فضاء روسية من طراز سويوز.

ومن المتوقع أن يهبط الثلاثة وسط كازاخستان بعد أربع ساعات من الانطلاق.

وكان الجانبان الأمريكي والروسي قد نفيا صحة التكهنات بأن "فاندي هي" قد لا يعود إلى الأرض على متن مركبة فضاء روسية بسبب التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا على خلفية غزو أوكرانيا.

وكان "فاندي هي" ودوبروف وصلا إلى محطة الفضاء الدولية معا في 9 أبريل من العام الماضي. وخلال إقامته في المحطة، حطم "فاندي هي" (55 عاما) الرقم القياسي المسجل للرائد سكوت كيلي لأطول فترة إقامة في الفضاء لرائد فضاء أمريكي، حيث مكث 341 يوما متتاليا.