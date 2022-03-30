الرئيس اللبناني يبحث مع وفد أمريكي العلاقات بين البلدين

بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، العلاقات اللبنانية الأمريكية، وذلك خلال لقائه اليوم برئيس مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان "تاسك فورس فور ليبانون"، السفير أدوار جبريال وذلك بحضور السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بقصر الرئاسة ببعبد في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد من المجموعة للاطلاع على الأوضاع في لبنان.

واطلع الرئيس عون، السفير جبريال على وجهة نظره من تطور الأحداث في لبنان والعلاقات اللبنانية الأمريكية وسبل تطويرها في كافة المجالات، كما تطرق البحث إلى المستجدات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الوضع في لبنان والمنطقة.

وعلى صعيد متصل، استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون سفير أرمينيا في لبنان فاهاجن اتابيكيان، الذي سلمه رسالة خطية من رئيس جمهورية أرمينيا فاهاجن خاتشادوريان تضمنت شكره على التهنئة التي وجهها إليه الرئيس عون بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية أرمينيا.