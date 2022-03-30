أوكرانيا تحذر وفدها بالمفاوضات من الأكل والشرب

حذرت أوكرانيا مفاوضيها من "الأكل أو الشرب أو حتى لمس أي شئ" أثناء توجههم إلى المحادثات مع روسيا في إسطنبول.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا قوله: "أنصح أي شخص يتفاوض مع روسيا ألا يأكل أو يشرب أي شيء، ومن الأفضل تجنب لمس الأسطح".

وشارك الملياردير الروسي، رومان أبراموفيتش على الرغم من تصريحات مسؤولين روس بأنه ليس جزءا من الوفد الرسمي في محادثات السلام.

وأصيب أبراموفيتش وكذلك أعضاء من الوفد المفاوض الأوكراني بالتسمم بعد اجتماعات في أوائل مارس الجاري.

ونقلت الصحيفة عن أحد مساعدي أبراموفيتش قوله إنه حضر اجتماع الثلاثاء بعد الاشتباه في تعرضه للتسمم.

ونقلت الصحيفة عن أحد مساعدي أبراموفيتش قوله إنه حضر اجتماع الثلاثاء بعد الاشتباه في تعرضه للتسمم.

لم تسفر محادثات الثلاثاء عن أي اتفاق، لكن المفاوضين الأوكرانيين حددوا بعض المقترحات، وقالت موسكو إنها ستخفض بشكل كبير النشاط العسكري بالقرب من كييف وتشرنيهيف.

وتحدث المساعد، شريطة عدم الكشف عن هويته، قائلا إن البعض يشتبه في قيام "طرف ثالث" بعملية التسميم المزعوم، مشيرا إلى أن العملية لم تقرها الحكومة الروسية.

وقد قال مساعد أبراموفيتش إن مالك نادي تشيلسي البريطاني لكرة القدم، الذي يحضع لعقوبات بسبب علاقاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد تحسن، ومنخرط الآن في المفاوضات بين كييف وموسكو.

وكان موقع "بيلينجكات" الاستقصائي البريطاني وصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أوردا خبر التسمم المزعوم، والذي تشمل أعراضه "إحمرار العينيين، وشعور مؤلم ومستمر، وتقشير جلد الوجه واليدين" والتي ظهرت على أبراموفيتش واثنين من مفاوضي سلام أوكرانيين، بعد اجتماع في الثالث من مارس.

وتتوافق هذه الأعراض مع التسمم بالأسلحة الكيماوية.