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إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل في كفر الشيخ

أرشيفية
أرشيفية
محمد نصار
نشر في: الأربعاء 30 مارس 2022 - 2:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 مارس 2022 - 2:24 م

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب تروسيكل، بالقرب من كوبري عثمان طريق شنو، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، ومديرية الصحة إشارة بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بالقرب من كوبري عثمان طريق شنو، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث،وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من "محمد إيهاب أبوسكين، 22 سنة، بجرح قطعي بالشفة العلوي وكدمة بالرأس واشتباه كسر بالزراعة الأيسر، ومحمد عبدالحميد المغازي، 22 سنة، باشتباه كسر بالزراعة، ووائل إسماعيل عمارة، 25 سنة، بكدمات بالوجه واليدين"، وجميع المصابين من قرية العتوي وتحت الملاحظة والفحص في استقبال مستشفى كفر الشيخ العام.

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