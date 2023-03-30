محكمة بموسكو تصدر أمر احتجاز بحق صحفي «وول ستريت جورنال» في قضية تجسس

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أصدرت محكمة "ليفورتوفو" شرقي العاصمة الروسية (موسكو)، أمر احتجاز مؤقت بحق الصحفي الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" في قضية تجسس.

وقال مصدر لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الخميس، إن المحكمة وافقت على طلب هيئة التحقيق واختارت إجراء وقائيا بالحجز المؤقت للصحفي حتى 29 مايو المقبل.

وعُقدت جلسة المحكمة خلف أبواب مغلقة وهي ممارسة شائعة فيما يتعلق بأسرار الدولة.. وبعد رفع الجلسة بسبب خبر كاذب حول "تلغيم" قاعة المحكمة، جرى إصدار أمر الاعتقال للصحفي الأمريكي صحيفة "وول ستريت جورنال".

وكان جهاز الأمن الفدرالي الروسي اعتقل الصحفي صباح اليوم في مدينة يكاتيرينبورج الروسية للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار الجهاز إلى أن الصحفي "قام بناء على تعليمات من الولايات المتحدة الأمريكية بجمع معلومات تشكل سرا من أسرار الدولة الروسية حول أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي، وهو ما دفع الأمن الروسي لرفع قضية جنائية ضده بموجب المادة رقم 276 من القانون الجنائي الروسي بتهمة التجسس".