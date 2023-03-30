ناجي يكشف كواليس تاريخية حول لقاء الأهلي والصفاقسي

تحدث أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، عن تتويجه بدوري أبطال إفريقيا مع النادي الأهلي 6 بطولات مع مانويل جوزيه، مؤكدًا بأنه رقم قياسي بالنسبة له ولأي مدرب عمل داخل القلعة الحمراء.

وقال ناجي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لا يوجد اصعب من مواجهة الأهلي ضد الصفاقسي بعد تعادلنا في القاهرة وفزنا بهدف نظيف في الدقيقة الأخيرة، ومن بعد هذه المباراة قام جوزيه بتحفيز اللاعبين، بل دخل غرفة ملابس الصفاقسي وأبلغهم أنه سيفوز عليهم في تونس".

وأضاف: "لاعبو الصفاقسي كانوا يرقصون ويحتفلون بالتعادل مع الأهلي، لكن جوزيه دخل لهم غرفة الملابس وأعطى لهم درسا قاسيا".

وواصل: "جوزيه بعدها دخل غرفة ملابس الأهلي وطالبهم بأن يستعدوا لترك (الجلد واللحم) في الملعب، أي يبذلوا قصارى جهدهم من أجل الفوز".

وأكمل: "جوزيه كان يردد كلمة واحدة على دكة البدلاء وهي أننا سنفوز على الصفاقسي في أخر دقيقة". وزاد: "كنت أتوجه إلى دكة الصفاقسي والحارس احمد الجواشي لتهئنتهم بالفوز باللقب، لكن شادي محمد ارسل كرة طولية لـ فلافيو، ويسددها أبوتريكة معلنًا التتويج بأغلى الالقاب".

وأتم: "سبق وخسر الأهلي بنتائج عديدة منها بترو أتلتيكو 4-2، والاسماعيلي فاز على الأهلي بثلاثية نظيفة بعد العودة من كاس العالم للأندية، لابد أن يكون لدى الجميع ثقة بأنفسهم للعودة".