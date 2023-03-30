العراق: السوداني يبحث الاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي

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أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الخميس، على دعم الحكومة لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق للتحضير لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة وضمان نجاحها.

وقال السوداني في اجتماع مع رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق وأعضائها "سيتم توجيه جميع المحافظين لتقديم الدعم إلى مفوضية الانتخابات بما يساعد في إنجاح هذه العملية الديمقراطية"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وجرت خلال الإجتماع مناقشة استعدادات المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري وفق قانون الانتخابات الجديد في إطار الالتزام بالبرنامج الحكومي بإقامة انتخابات شفافة ونزيهة.

كما شهد الاجتماع مناقشة الالتزامات التي انطوى عليها قانون الانتخابات الجديد، ومنها الموعد المحدد ومراكز التدقيق، وحاجة المفوضية إلى الدعم اللوجستي لتمكينها من إجراء التعاقدات الخاصة بتوفير مستلزمات العملية الانتخابية كبطاقات الاقتراع وغيرها.