كيف يمكن للمقابر أن تساهم في حفظ الجذور والهوية؟

وكانت أمي وأخوتها يستمتعون بقضاء إجازاتهم الصيفية الطويلة في الريف. يقطفون ثمار التين الشوكي بحذر، ويشعلون نيرانا كبيرة بلا مبالاة، ويخترعون ألعابا مسلية في الهواء الطلق بصحبة أبناء عمومتهم.

أما بالنسبة لأبناء جيلي، فقد كانت زيارة تلك الأرض تعني قضاء يوم من دون إشارة الاستقبال في الهاتف المحمول، مع محاولات مستمرة لتجنب عناكب الحديقة الضخمة ذات الخطوط البرتقالية، والتي كان حجمها يماثل حجم راحة كفي تقريبا.

ومع ذلك، فقد كان بيننا إجماع تام على تقدير هذه الأرض والاعتراف بقيمتها، ويرجع ذلك في الغالب إلى ما يضمه الجزء الذي يقع عند قمة المنحدر.

فهناك عند قمة المنحدر، التي يمكن الوصول إليها عبر درب ترابي ضيق، تتربع مقبرة عائلتنا في سلام.

لا شيء هنا يعكر صفاء الهدوء سوى حفيف الأوراق العطرة لشجرة الأوكالبتوس (شجرة الكينا) المهيبة المجاورة.

إن أي رحلة عائلية إلى سكيكدة لا بد أن تتخللها دائما، ومن دون أي استثناء، زيارة قبور أجدادنا وأقاربنا الراحلين.

وهناك مجموعة كاملة من الأشخاص الغالين الذين كانوا يعنون لي الكثير، والذين أصبحوا الآن يستريحون في مراقدهم الأخيرة على قمة التل، ومن بينهم جدتي لأبي وجدتي لأمي.

وبعد أن أمضي بعض الوقت في زيارة قبور أعزائي الراحلين، أبحث عادة عن مثوى جدي الأكبر، أحمد.

وبحسب المكتوب على الصخرة الصغيرة المطلية بطلاء أخضر سميك، وهي مثابة شاهد قبره، فقد ولد الجد أحمد عام 1845.