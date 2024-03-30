رابطة الأندية تكشف موعد نهاية الدوري المصري

كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، سبب تأجيل مباريات الجولة 17 لبطولة الدوري المصري الممتاز.
وقال أحمد دياب في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "هناك مشاكل في البث واتفقنا مع التليفزيون على التأجيل".
وأضاف: "هذا التأجيل لن يؤثر على مسيرة الدوري، ما حدث من تعديلات يتضمن إقامة الجولة المقبلة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس بدلا من السبت والأحد والإثنين".
وأكمل: " كلام نهائي مسابقة الدوري ستنتهي يوم 10 أغسطس، واللاعبون سيحصلون على شهر حتى يبدأ الدوري الجديد لموسم 2024-2025".
وأتم: "أكثر شيء أتمنى حدوثه هو انتهاء الدوري في المواعيد الطبيعية في آخر مايو".