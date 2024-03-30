رابطة الأندية تكشف موعد نهاية الدوري المصري

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كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، سبب تأجيل مباريات الجولة 17 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد دياب في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "هناك مشاكل في البث واتفقنا مع التليفزيون على التأجيل".

وأضاف: "هذا التأجيل لن يؤثر على مسيرة الدوري، ما حدث من تعديلات يتضمن إقامة الجولة المقبلة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس بدلا من السبت والأحد والإثنين".

وأكمل: " كلام نهائي مسابقة الدوري ستنتهي يوم 10 أغسطس، واللاعبون سيحصلون على شهر حتى يبدأ الدوري الجديد لموسم 2024-2025".

وأتم: "أكثر شيء أتمنى حدوثه هو انتهاء الدوري في المواعيد الطبيعية في آخر مايو".