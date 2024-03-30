الصحة العالمية: آلاف المرضى محرومون من الرعاية الصحية في غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن آلاف المرضى محرومون من الرعاية الصحية مع وجود 10 مستشفيات فقط تعمل بشكل محدود في قطاع غزة.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في بيان نشره عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم السبت، إن نحو 9000 مريض في غزة بحاجة إلى نقلهم للخارج للحصول على خدمات طبية، وفق وكالة سبوتنيك.

وأضاف أنه حتى الآن نقل أكثر من 3400 مريض إلى الخارج عبر معبر رفح بينهم 2198 جريحا.

وتابع: «نحث إسرائيل على تسريع الموافقات على عمليات الإجلاء، حتى يمكن علاج المرضى ذوي الحالات الحرجة. كل لحظة مهمة».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 32 ألفا و705 شهداء.

وقال بيان صادر عن صحة غزة، إن عدد جرحى العدوان ارتفع إلى 75 ألفًا و190 جريحًا وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف البيان، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثماني مجازر ضد العائلات في قطاع غزة أسفرت عن 82 شهيدا و98 إصابة وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت صحة غزة، إلى أنه لا يزال عددٌ من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.