بعثة الأهلي تتوجه إلى القاهرة بعد الفوز على سيمبا

بدأت بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي برئاسة حسام غالي، عضو مجلس الإدارة رحلة العودة إلى العاصمة المصرية القاهرة، بعد الفوز على سيمبا التنزاني.

وتوجهت بعثة الأهلي من ملعب مكابا في تنزانيا إلى مطار دار السلام مباشرة في طريقها للعودة للقاهرة، حيث بدأت رحلة الطيران في الواحدة والنصف صباحًا.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على سيمبا التنزاني بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل هدف الفوز للأهلي أحمد نبيل كوكا في الدقيقة 5 من عمر المباراة، فيما تقام مباراة الإياب يوم الجمعة القادم، على إستاد القاهرة.