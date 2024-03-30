 أدلى به في نوفمبر.. مدبولي يفسر سبب تصريحه «أزمة الدولار عابرة» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أدلى به في نوفمبر.. مدبولي يفسر سبب تصريحه «أزمة الدولار عابرة»

أحمد علاء
نشر في: السبت 30 مارس 2024 - 2:43 م | آخر تحديث: السبت 30 مارس 2024 - 2:43 م

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن تصريح سابق له أدلى به قبل أشهر، وصف خلاله أزمة الدولار بأنها عابرة.

وقال مؤتمر صحفي في أعقاب جولة تفقدية بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، اليوم السبت، إن بعض الانتقادات أثيرت ضده بعد إدلائه بهذا الأمر، كما طُرحت تساؤلات عن الحلول والرؤية.

وأضاف: «مينفعش نطلع وإحنا بنشتغل على صفقات كبيرة واتفاقيات مع مؤسسات عالمية إننا نطلع ونقول إحنا شغالين.. لازم الحاجات تخلص وبعد كده تطلع نعلنها».

وتابع: «علشان كده لما اتكلمنا وقتها وقولنا الأزمة هتعدي كنا شغالين.. والرئيس قال في أكتر من مناسبة إن الأمور في سبيلها للتحسن، وإن شاء الله هتتحسن في الفترة».

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