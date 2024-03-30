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صندوق النقد: صفقة رأس الحكمة خففت الضغوط على ميزان المدفوعات بمصر


نشر في: السبت 30 مارس 2024 - 1:19 ص | آخر تحديث: السبت 30 مارس 2024 - 1:19 ص

توقع صندوق النقد الدولي تبأطو معدل النمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 3 % مقابل 3.8 % في العام المالي الماضي على أن يتعافي خلال العام المالي المقبل إلى 4.5 %.

وأضاف بيان صندوق النقد، الجمعة، أنه من المتوقع أن تتراجع معدلات التضحم على المدي المتوسط مع استمرار سياسة التشديد النقدي.

وأوضح أن صفقة رأس الحكمة البالغة قيمتها 35 مليار دولار ساهمت في تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات على المدي القريب وإذا تمت إدارة تلك الصفقة بشكل جيد ستساعد الاقتصاد المصري على تجنب الصدمات المستقبلية.

وكانت مصر والإمارات وقعتا يوم 23 فبراير الماضي اتفاقية صفقة استثمارية ضخمة لتطوير مدينة رأس الحكمة الواقعة في الساحل الشمالي الغربي للبلاد، والتي من المتوقع أن تجذب استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار على مدار عمر المشروع.

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ، محمد الحمصاني، أن الحكومة المصرية تسلمت في مطلع الشهر الحالي ، 10 مليارات دولار من قيمة صفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" على الساحل الشمالي الغربي لمصر.

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