عقد مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اجتماعا برئاسة وليد جمال الدين، وحضور وزراء الإسكان، والنقل، والتعاون الدولي، التجارة والصناعة، ومحافظي بورسعيد والسويس، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة الفنية والقانونية، وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر الفيديو كونفرانس.



واستعرض المجلس الموقفين المالي والترويجي للمنطقة، خلال الفترة من أول يوليو 2023 حتى نهاية فبراير 2024، والموافقة على مشروعات جديدة يجري تنفيذها في المرحلة المقبلة منها مشروع محطتي محولات كهربائية بمنطقة السخنة المتكاملة بقدرة 350 ميجاوات، ومشروع شركة أوروجلو التركية للملابس بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، واعتماد اتفاق الهيئة مع أوراسكوم للمناطق الصناعية لتطوير مجمع صناعي متكامل بمساحة 3.3 مليون متر مربع.



وعرض "جمال الدين"، خلال الاجتماع اليوم السبت، الموقف المالي للمنطقة خلال العام المالي 2023-2024 وحتى 29 فبراير الماضي؛ حيث حققت المنطقة إجمالي إيرادات بلغت 5.3 مليار جنيه، بمعدل زيادة قدره 54%، مقارنة بالعام المالي السابق، الذي حققت المنطقة خلاله إيرادات بقيمة 3.45 مليار جنيه.



كما حققت المنطقة حتى فبراير الماضى صافي أرباح بقيمة 3.74 مليار جنيه بزيادة قدرها 57% عن أرباح فبراير 2023 البالغة 2.38 مليار جنيه.



وأشار جمال الدين، إلى تنامي إيرادات المشروعات والتعاقدات الجديدة بالمناطق الصناعية بشكل غير مسبوق، إلى جانب إيرادات الموانئ التابعة للمنطقة، ما يمثل نجاحا لجهود الهيئة في جذب الاستثمارات بالقطاعات الصناعية المستهدفة باستراتيجية المنطقة.



واستعرض الموقف الترويجي للمنطقة خلال الفترة من بداية العام المالي 2023 - 2024 حتى نهاية فبراير الماضي، حيت أسفرت الجهود الترويجية في استقطاب 125 مشروعا جديدا في قطاعات مختلفة بإجمالي استثمارات 2.56 مليار دولار، ما بين مشروعات حاصلة على موافقة نهائية بلغت 60 مشروعًا باستثمارات 1.13 مليار دولار، و65 مشروعًا حصلت على موافقات مبدئية وفي طور استكمال إجراءاتها، باستثمارات مرتقبة تتجاوز 1.43 مليار دولار، ومن المنتظر أن توفر هذه المشروعات أكثر من 21 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.



فيما وافق مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية، على عدد من المشروعات أبرزها مشروع شركة أوروجلو القابضة، وDNM للملابس بمنطقة القنطرة غرب الصناعية بالإسماعيلية والذي ينقسم إلى شقين، الأول مشروع مصنع لملابس الجينز على مساحة 62 ألف متر مربع وتكلفة استثمارية 40 مليون دولار، يستهدف إنتاج 7.2 مليون قطعة جينز ومخطط تصدير 70% من الإنتاج للخارج وتخصيص 30% من الإنتاج للسوق المحلي، ويتميز المشروع باعتماده على مواد خام من الأقمشة يجري إنتاجها محليا بمصنع الشركة القائم في محافظة دمياط، ومن المنتظر أن يوفر المشروع نحو 2750 فرصة عمل، أما القسم الآخر من المشروع فهو مجمع صناعي على مساحة 400 ألف متر مربع لإنتاج الغزل والنسيج والملابس والمراتب والمفروشات، ويجري إعداد الدراسات اللازمة له.



ووافق مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس، على مشروع إنشاء محطتي محولات كهربائية بمنطقة السخنة المتكاملة تبلغ قدرة كل منها 175 ميجا فولت أمبير بقدرة إجمالية للمحطتين 350 ميجا فولت أمبير، لخدمة التوسعات والمشروعات الجديدة من المطورين الصناعيين والمستثمرين، نظرًا لتنامي الطلب على الطاقة في المرحلة المقبلة وحرص المنطقة على توفير المرافق لمستثمريها.



كما وافق مجلس الإدارة، على اتفاق مع شركة أوراسكوم للمناطق الصناعية بشأن تطوير وتسويق وإدارة مجمع صناعي متكامل بمنطقة السخنة الصناعية تبلغ مساحته الإجمالية 3.3 مليون متر مربع، ويجري تنفيذه على مرحلتين بتكلفة استثمارية نحو 13 مليار جنيه.



ويعد هذا المشروع امتدادا لنجاح استثمارات المطور الصناعي أوراسكوم بمنطقة السخنة الصناعية المقامة على مساحة 10 كيلومترات مربعة، ويضم المجمع المزمع تطويره جميع المرافق والخدمات والبنية التحتية المطلوبة لمثل هذا النوع من المشروعات، ويعكس المشروع تطور الشراكة بين المنطقة ومطوريها الصناعيين في إطار سعيها لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية القائمة على التكامل بين القطاعين العام والخاص.



فيما وافق مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية على توقيع مذكرة تعاون مع ميناء روتردام الهولندي تشمل محاور عدة أبرزها تعزيز التعاون في مجالات الوقود الأخضر لاستحداث مسار للوقود الأخضر المنتج بالمنطقة الاقتصادية متجهًا لميناء روتردام كمحطة انطلاق للأسواق الأوروبية، وتفعيل ممر تموين السفن بالوقود الأخضر من سنغافورة إلى روتردام مرورًا بموانئ اقتصادية قناة السويس، وفور الانتهاء منه سيصبح المرر الأول من نوعه للتموين الأخضر للسفن بين القارات الثلاثة آسيا وإفريقيا وأوروبا كاستغلال أمثل للموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية والموانئ التابعة على البحرين الأحمر والمتوسط، ويشمل الجانب الآخر من التعاون المزمع إطلاقه تبادل الخبرات في تنمية موانئ المنطقة عن طريق الشراكة الفنية في مجالات رقمنة خدمات الموانئ وزيادة معدلات التداول بين موانئ المنطقة وميناء روتردام.