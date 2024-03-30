الإمارات تعلن إبحار ثاني شحنة مساعدات عبر الممر البحري إلى غزة

أعلنت الإمارات إبحار ثلاث سفن وبارجة من قبرص اليوم السبت، متجهة إلى شمال غزة، وعلى متنها مئات الأطنان من المواد الغذائية.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، مساء اليوم، إن الشحنة الثانية من المساعدات الإغاثية أبحرت إلى قطاع غزة عبر الممر البحري انطلاقاً من قبرص والتي تحمل مئات الأطنان وما يكفي من الغذاء لإعداد أكثر من مليون وجبة، وتتضمن موادا جاهزة للأكل، مثل الأرز والدقيق والبقوليات والبروتينات.

وتم تدشين الممر البحري إلى غزة عن طريق البحر من قبل مؤسسة المطبخ المركزي العالمي "وورلد سنترال كيتشين" ومنظمة أوبن آرمز، بالشراكة مع دولة الإمارات، وبدعم من قبرص وسيمكن هذا الممر البحري مع منظمة أوبن آرمز وقبرص والإمارات والمطبخ المركزي العالمي من توسيع نطاق الجهود الإنسانية في غزة.

يشار إلى أن المؤسسة قدمت أكثر من 43 مليون وجبة عن طريق البر والجو والبحر للفلسطينيين، كما قامت دولة الإمارات بتسليم 26 ألف طن من الإمدادات العاجلة، بما في ذلك المواد الغذائية والمياه والمواد الطبية، والتي تم إرسالها عبر 229 رحلة جوية، و19 عملية إنزال جوي، و1035 شاحنة، وثلاث سفن.