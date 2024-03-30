جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم: اكتشاف مواقع تابعة لحماس في منطقة مستشفى الشفاء

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "قتل عدد من المسلحين في مستشفى الشفاء في غزة، ومصادرة أسلحة، واكتشاف مواقع تابعة لحركة حماس في المنطقة، مع استمرار القتال ضد الحركة خلال الساعات الـ24 الماضية" وفق زعمه.

وبحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم السبت، أعلن "الجيش الإسرائيلي قتل العديد من المسلحين في حي الأمل، من بينهم مسلحون حاولوا مهاجمة قواته بعبوات ناسفة" بحسب ادعائه.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن يوم الأحد الماضي استئناف العمليات العسكرية مجددا في مستشفى الشفاء، أكبر منشأة طبية بقطاع غزة، وواصل مزاعمه بالقول إن قواته "حددت مواقع أسلحة وبنية تحتية للمسلحين في المستشفى".