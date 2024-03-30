تعديل موعد انطلاق مباريات الجولة الـ17 من الدوري الممتاز

أعلنت لجنة المسابقات عن تعديل موعد مباريات الجولة الـ17 من دوري nile وكانت من المقرر أن تبدأ يوم 31 من مارس الجاري على أن تنطلق طبقا للمواعيد التالية:
مواجهات الإسماعيلي و سموحة، الجونة و المقاولون العرب ، سيراميكا كليوبترا و زد تقام الأربعاء الموافق 3 أبريل المقبل بدلا من يوم 31 مارس
مباريات إنبي و فاركو، المصري والاتحاد ، البنك الأهلي و الداخلية تقام الخميس الموافق 4 أبريل بدلا من 1 إبريل.
مواجهة بيراميدز و طلائع الجيش تقام الجمعة الموافق 5 إبريل بدلا من يوم 2 ابريل.
على أن تقام جميع المباريات الساعة 10 مساءً بدلا من 9:30 مساءً