تعديل موعد انطلاق مباريات الجولة الـ17 من الدوري الممتاز

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أعلنت لجنة المسابقات عن تعديل موعد مباريات الجولة الـ17 من دوري nile وكانت من المقرر أن تبدأ يوم 31 من مارس الجاري على أن تنطلق طبقا للمواعيد التالية:

مواجهات الإسماعيلي و سموحة، الجونة و المقاولون العرب ، سيراميكا كليوبترا و زد تقام الأربعاء الموافق 3 أبريل المقبل بدلا من يوم 31 مارس

مباريات إنبي و فاركو، المصري والاتحاد ، البنك الأهلي و الداخلية تقام الخميس الموافق 4 أبريل بدلا من 1 إبريل.

مواجهة بيراميدز و طلائع الجيش تقام الجمعة الموافق 5 إبريل بدلا من يوم 2 ابريل.

على أن تقام جميع المباريات الساعة 10 مساءً بدلا من 9:30 مساءً