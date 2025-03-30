الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يمنعنا من الوصول لـ 9 مسعفين مفقودين دُمرت مركباتهم

أدانت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ، سلطات الاحتلال الإسرائيلية بتعمد تعطيل جهود البحث والكشف عن مصير 9 من أفراد طواقمه، الذين انقطع الاتصال بهم منذ سبعة أيام في حي تل السلطان غرب مدينة رفح، بعد تعرضهم لاستهداف إسرائيلي نفذه جيش الاحتلال في المنطقة.

وقالت خلال تصريحات لـ «الجزيرة مباشر» ليل السبت، إن مصير المسعفين التسعة لا يزال مجهولا، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال جددت رفضها السماح بدخول فرق الإنقاذ للبحث عن الطواقم المفقودة.

ونوهت أن مركبات الإسعاف الأربع التي كان يستقلها المسعفون «مدمرة بالكامل وتحت الرمال»، مناشدة المجتمع الدولي ببذل المزيد من الضغوط على الاحتلال للكشف عن مصير الطواقم المفقودة ومعرفة الحقيقة؛ من أجل إنهاء حالة الخوف والترقب التي تعيشها عائلات وأطفال المسعفين منذ أسبوع لمعرفة أي معلومة عن مصير ذويهم.

وأوضحت أن الطاقم تعرض لحظة وقوع الحدث «لإطلاق نار كثيف من جنود الاحتلال، وتعرض بعضهم للإصابة قبل أن ينقطع الاتصال معهم بشكل كامل».

ولفتت إلى استشهاد 19 من كوادر الهلال الأحمر الفلسطيني برصاص قوات الاحتلال أثناء تأديتهم واجبهم الإنساني منذ بداية الحرب على غزة، كما خرجت 34 سيارة إسعاف تابعة للجمعية عن الخدمة بشكل تام؛ جراء الاستهداف الإسرائيلي.