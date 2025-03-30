الشركة المالكة للغواصة سندباد: نتابع المصابين ونتعاون مع الجهات المعنية لكشف ملابسات الحادث

أرسلت الشركة المالكة للغواصة المنكوبة "سندباد" بيانًا جاء فيه: تتقدم غواصات سندباد بخالص العزاء والمواساة إلى أسر ضحايا ومصابي حادث الغواصة الذي وقع صباح الخميس الماضي في الغردقة، وأسفر عن وفاة 6 أشخاص كانوا على متن الغواصة ضمن 45 راكبًا. ونعرب عن بالغ الحزن والأسى لأسر الضحايا في هذا الحادث الأليم.

وأوضح البيان أن الشركة حرصت، خلال الـ48 ساعة الماضية، على متابعة حالة المصابين والضحايا، كما أولت اهتمامًا بالغًا بالاطمئنان على جميع ركاب الغواصة، بالإضافة إلى متابعة واستيفاء الإجراءات اللازمة الخاصة بالتحقيقات.

وأشار البيان إلى أنه فور وقوع الحادث، انتقل فريق من قيادات الشركة المسؤولين مباشرة، برفقة فرق الإنقاذ، لمتابعة عمليات الإنقاذ ونقل المصابين إلى المستشفيات بأقصى سرعة، وضمان تقديم أفضل رعاية صحية لهم، والتأكد من تلبية جميع احتياجاتهم على الفور.

واختُتم البيان بتقديم الشركة الشكر إلى غرفة عمليات المحافظة على استجابتها السريعة وإرسال فرق الإنقاذ، بالإضافة إلى سرعة نقل المصابين إلى المستشفى وتقديم رعاية صحية كاملة، مما أدى إلى إنقاذ 39 شخصًا. كما أكدت الشركة أنها تتعاون مع جميع الجهات المعنية لتحديد الملابسات بدقة والوقوف على أسباب هذا الحادث الأليم.

وأكدت غواصات سندباد، التي تعمل في السوق المصري منذ عام 1992، حرصها الكامل على تقديم خدمات بأعلى معايير الأمان والجودة، وفقًا لشهادة السلامة والتصنيف الصادرة عن (ABS)، وهي منظمة عالمية معنية بوضع معايير عالية المستوى لتصنيف واعتماد سلامة السفن والهياكل البحرية، ومطابقة لمعايير الأمن والسلامة، مع مراجعتها دوريًا.

كما شددت الشركة على التزامها التام بالشفافية في التعامل مع هذا الحادث، مع التأكيد على أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات فور توفر معلومات مؤكدة.

وكانت مدينة الغردقة قد شهدت حادث غرق إحدى الغواصات، حيث ورد بلاغ إلى غرفة عمليات المحافظة يُفيد بتعرض غواصة سياحية للغرق في المرسى المخصص لها أمام أحد الفنادق الشهيرة بالغردقة، وعلى متنها 50 راكبًا من جنسيات مختلفة (5 مصريين من طاقم الغواصة – و45 راكبًا من جنسيات مختلفة، بينها الروسية والهندية والنرويجية والسويدية). وعلى الفور، تم إخطار غرفة عمليات الإسعاف والجهات المختصة، التي وصلت على الفور إلى مكان الحادث.