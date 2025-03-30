صحة غزة تستنكر جريمة الاحتلال تجاه مسعفي رفح

استنكرت وزارة الصحة في غزة، الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال باستهدافه للمسعفين والطواقم الطبية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أثناء أدائهم مهامهم الإنسانية في محافظة رفح قبل أيام.

وقالت الوزارة في بيان، مساء الأحد، إنه تم انتشال جثامين 8 مسعفين منهم اليوم بعد فقد الاتصال بهم على مدار الأيام السابقة، موضحة أن جزءًا من هذه الجثامين كانت مقيدة وتعرضت لإطلاق نار في الصدر ودفنوا عبر حفرة عميقة لعدم الاستدلال عليهم.

وطالبت المنظمات الأممية والجهات الدولية و المعنية بإجراء تحقيق عاجل في هذه الجرائم، ومحاسبة الاحتلال على ارتكابها.

وأكدت صحة غزة، ضرورة توفير الحماية للطواقم الطبية، وضمان وصولهم الآمن وتقديم الخدمة إلى المحتاجين بما كفلته ونصت عليه القوانين الدولية.