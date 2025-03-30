متحدث الصحة لـ«الشروق»: توافر مخزون كاف من أكياس الدم واللقاحات والأمصال استعدادا لعيد الفطر

- عبدالغفار: متابعة توافر الخدمات والفرق الطبية والالتزام بالنوبتجيات وجداول العمل خلال عيد الفطر

- تمركز سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة في أماكن تجمعات المواطنين بالمتنزهات والحدائق العامة ومحطات القطار والمساجد

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان عن استعدادات الوزارة لعيد الفطر للعام الجاري 2025، وذلك من خلال رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، وخاصة مستشفيات المدن الساحلية، والتي من المتوقع أن يتوافد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، وكذلك المستشفيات الواقعة على الطرق السريعة.

وأشار عبدالغفار لـ"الشروق" إلى تكثيف المرور الدوري على المنشآت الطبية خلال فترة الاحتفال بعيد الفطر، ومتابعة توافر كل الخدمات الطبية للمرضى، وكذلك التزام الفرق الطبية بالنوبتجيات وجداول العمل خلال تلك الفترة، ورفع تقارير دورية للإطلاع عليها من قبل قيادات الوزارة ومديري مديريات الشئون الصحية، وفريق الرقابة والمتابعة المركزي بالوزارة.

وأكد عبدالغفار، على توافر مخزون كاف من أكياس الدم ومشتقاته، وكذلك الأمصال واللقاحات، خاصة أمصال لدغات العقرب والثعبان والكلب، بالإضافة إلى مصل «البتيوليزم» الخاص بحالات التسمم الغذائي.

كما أكد على ربط المستشفيات وهيئة الإسعاف وجميع قطاعات الوزارة بغرفة الطوارئ والأزمات، ورفع تقارير دورية بأي مستجدات لغرفة الطوارئ المركزية بالوزارة.

ولفت عبدالغفار إلى متابعة الوزارة تمركز سيارات الإسعاف في أماكن تجمعات المواطنين، بالمتنزهات والحدائق العامة ومحطات القطار والمساجد، وتمركز العيادات المتنقلة في تلك الأماكن لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمجان في أماكن التجمعات.

وأكد عبدالغفار، توفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية، وتجهيز مستشفيات الإحالة لتقديم الخدمات الطبية عالية الدقة لحالات الحوادث، والحالات المرضية التي تحتاج الخدمة داخل مستشفيات متخصصة، بالإضافة إلى توفير عدد كاف من الأسرة بالأقسام الداخلية.

وأضاف عبدالغفار أن هناك تنسيقا كاملا مع مراكز السموم في المستشفيات الجامعية بجميع المحافظات لاستقبال حالات التسمم والتعامل معها.

وقال المتحدث الرسمي، إنه تم رفع درجة الاستعداد في المستشفيات المتواجدة في محيط أماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات والميادين العامة، وانعقاد غرفة الأزمات بالمديريات برئاسة وكلاء الوزارة والإدارات المعنية، وسرعة إبلاغ مركز التحكم الرئيسي بالإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة عن أي مصابين تستقبلهم المستشفيات.

وأكد عبدالغفار، التنسيق بين مركز التحكم الرئيسي بالإدارة المركزية وغرف الطوارئ التابعة لمديريات الشئون الصحية على مستوى الجمهورية، والتأكد من جاهزية كل الأقسام الحرجة والأقسام المعاونة، وتجهيز فرق الانتشار السريع الإقليمية والمركزية بكل محافظة، مشيرًا إلى التأكد من زيادة أعداد الأطباء النوبتجيين في الأقسام الحرجة خلال فترة العيد.

وقال عبدالغفار إن الوزارة مستمرة في حملات مكثفة على المنشآت الغذائية، وخاصة منشآت تداول الأسماك المملحة والمدخنة، وكعك العيد، لمنع تداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات الرقابية، للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفات التي يتم رصدها.