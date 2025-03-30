متحدث الزمالك يفتح النار على حسام حسن بعد تصريحاته مع رامز

أثار أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، جدلا واسعا بتعليقه على ظهور حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مع رامز جلال في أحد برامج المقالب التلفزيونية التي تعرض في شهر رمضان المبارك.

وكتب أحمد سالم عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "من وجهة نظر شخصية بحتة، وسؤال افتراضي بعيداً عن أي موقف رسمي، هل كان الجنرال محمود الجوهري أو المعلم حسن شحاته ليقبل الظهور في مثل هذه البرامج المهينة مهما كان المقابل المادي.

وأضاف متسائلاً، هل تقبل الشعوب العربية الشقيقة، التي نكن لها كل الاحترام، أن يكون نجومها محل سخرية واستهزاء بدني ومعنوي، كما يحدث في هذه البرامج، التي يبدوا أنها تستهدف النجوم المصريين؟.

كان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وجه نصيحة لـ أحمد مصطفى «زيزو» جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بشأن مستقبله مع الفريق الأبيض.

وقال حسام حسن في تصريحات عبر قناة «إم بي سي مصر»: ««نصيحتي لـ زيزو يلعب خارج الدوري المصري».