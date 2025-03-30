نتنياهو: مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يقرر زيادة الضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن

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ذكر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أن "مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي قرر الليلة الماضية زيادة الضغط على حركة حماس من أجل تحقيق إطلاق سراح الرهائن"، دون تقديم تفاصيل حول ما سيستلزمه ذلك.

وطبقا لبيان صادر عن مكتبه فإن "إسرائيل تجري محادثات مع حماس تحت النار والضغط العسكري أثبت فعاليته"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف البيان "نرى فجأة تصدعات في مواقف حماس التفاوضية".

وأضاف نتنياهو اليوم الأحد أن هجمات إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة ستتكثف.

وتابع نتنياهو في مستهل اجتماع الحكومة الأسبوعي في القدس، "إن مزيجا من الضغط العسكري والدبلوماسي فقط هو القادر على إعادة الرهائن".

وتتفاوض إسرائيل وحماس حاليًا على وقف إطلاق نار جديد في قطاع غزة في محادثات غير مباشرة. وواحدة من نقاط الخلاف هي عدد المحتجزين الذين يتعين إطلاق سراحهم.

وقال نتنياهو إن "الضغط العسكري يؤتي ثماره. ومن ناحية، فهو يضرب القدرات العسكرية والحكومية لحماس، ومن ناحية أخرى يهيئ الظروف لإطلاق سراح رهائننا"، وفق تعبيره.