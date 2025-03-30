محافظ الوادي الجديد: تجهيز 231 مسجدا و14 ساحة لصلاة عيد الفطر

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أنه تم الانتهاء من تجهيز وفرش 14 ساحة كبرى، و231 مسجدا لآداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى المحافظة، وتحديد إمام بكل مسجد وساحة، لآداء الشعائر بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

ووجه الزملوط، بتوفير وسائل انتقال لنقل المواطنين للساحات والتأكد من أعمال النظافة والتعقيم بكل المواقع، وتخصيص أماكن صلاة للسيدات، وتوزيع هدايا على الأطفال لإدخال البهجة والسرور.

كما شدد على متابعة وجاهزية غرف العمليات الرئيسية والفرعية لمتابعة الموقف وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها طوال أيام العيد.