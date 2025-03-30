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أصدرت السلطات في جزيرة تونجا في المحيط الهادئ تحذيرا من احتمال وقوع تسونامي بعد وقوع زلزال شديد بلغت قوته 1ر7 درجة بالقرب من الجزيرة.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال ضرب منطقة على بعد نحو 100 كيلومتر (62 ميلا) شمال شرق الجزيرة الرئيسية في الساعات الأولى صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي.

وأصدر مركز التحذير من موجات التسونامي في المحيط الهادئ تحذيرا يفيد بإمكانية حدوث أمواج خطيرة على السواحل الواقعة على بعد 300 كيلومتر (185 ميلا) من مركز الزلزال.

لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

ويُذكر أن تونجا هي دولة تقع ضمن مجموعة جزر بولينيزيا وتتكون من 171 جزيرة ويبلغ عدد سكانها ما يزيد قليلا عن 100 ألف شخص، يقيم معظمهم في جزيرة تونجاتابو الرئيسية.

وتبعد تونجا أكثر من 3500 كيلومتر (2000 ميل) عن الساحل الشرقي لأستراليا.