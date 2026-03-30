تحدث مصطفى أبو زهرة، عضو اتحاد الكرة، عن مباراة منتخب مصر وإسبانيا الودية المقرر إقامتها غدًا.

وقال أبو زهرة في تصريحات إذاعية: «كان هاني أبو ريدة حريصًا على إقامة معسكر مارس بعد إلغاء دورة قطر الودية، وهذا يُعد أكبر إعداد لمنتخب مصر قبل كأس العالم».

وأضاف: حسام حسن لم يرفض خوض مباراة إسبانيا، لكنه غاضب من فكرة السفر الطويل بسبب الإجهاد البدني للاعبيه.

وتابع: سنخوض مباراة ودية أمام البرازيل قبل السفر إلى كأس العالم، ونتمنى إقامة مباراة ودية أخرى على ملعب العاصمة الإدارية، وكل اللاعبين جاهزون لمواجهة إسبانيا.

وواصل: التغييرات في مباراة إسبانيا ستكون 8 تبديلات، والمباراة دولية. لن أشاهد ليفربول مرة أخرى بعد رحيل محمد صلاح، وأنا واثق أن الخطوة المقبلة له ستكون مفاجأة.

وأكمل: هيثم حسن دخل قلوب المصريين، وسيقدم إضافة قوية لمنتخب مصر، وهو من طلب اللعب للمنتخب. وهناك مشروع لتطوير الكرة المصرية، والفترة المقبلة ستشهد وجود العديد من اللاعبين مزدوجي الجنسية، لكن لن نضم أي لاعب آخر قبل كأس العالم.